Covid-19 : le vaccin Moderna suspendu «par précaution» en Suède pour les moins de 30 ans

Précautionneuse, la Suède a décidé, ce mercredi 6 octobre, de suspendre l'administration du vaccin Spikevax, produit par Moderna, chez les moins de 30 ans. Cette mesure s'appuie sur la détection d'un risque d'inflammation cardiaque lié à ce sérum chez les jeunes, même si «c'est un effet secondaire très rare».

L'autorité de santé publique suédoise (FHM), qui s'occupe de la campagne de vaccination nationale, précise que cette décision concerne «tous ceux nés en 1991 et après, par principe de précaution».

Le risque de développer certaines pathologies, «comme les inflammations du myocarde et du péricarde» est présenté comme «minime», mais plus marqué après la deuxième dose et chez les sujets masculins.

«La myocardite et la péricardite disparaissent souvent d'elles-mêmes, sans causer de problèmes durables, ajoute l'autorité de santé publique. Mais les symptômes doivent être évalués par un médecin».

Au mois de juillet, le vaccin Spikevax a été autorisé pour les 12-17 ans par l'Agence européenne du médicament. En Suède, environ 81.000 personnes de moins de 30 ans ont reçu une première dose de ce sérum conçu par Moderna. La deuxième ne leur sera pas administrée.