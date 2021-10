DIRECT - Coronavirus : La Suède suspend «par précaution» le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h22

La Suède a annoncé mercredi suspendre "par précaution" le vaccin anti-Covid de Moderna pour les moins de 30 ans en raison d'un risque d'inflammation cardiaque chez les jeunes, en soulignant que la probabilité de cet effet secondaire était toutefois "minime".

L'autorité de santé publique (FHM), chargée de la campagne de vaccination, "a décidé de mettre en pause l'usage du vaccin Spikevax de Moderna pour tous ceux nés en 1991 et après, par principe de précaution", indique-t-elle dans un communiqué.

Cette décision est prise "après des signes de risque accru d'effets secondaires comme les inflammations du myocarde et du péricarde", précise FHM. Selon l'agence, le risque est plus marqué après la deuxième dose et chez les sujets masculins.

10h40

La Russie a enregistré mercredi, pour la première fois, plus de 900 décès du Covid-19 en 24 heures, en pleine flambée épidémique qui a contraint plusieurs régions à réintroduire des restrictions sanitaires. Lors des dernières 24 heures, 929 décès causés par le nouveau coronavirus ont été recensés en Russie, ce qui constitue un nouveau record pour ce pays, selon le dernier bilan du gouvernement.

08h00

Suspensions de contrat, isolement accru voire demande de divorce: au travail comme dans la sphère privée la pandémie de Covid-19 a dégradé le lien social, selon la médiatrice professionnelle Édith Delbreil. "Des distanciations sociales se créent de plus en plus depuis le confinement", explique à l'AFP Mme Delbreil qui a lancé mi-septembre une ligne d'écoute pour les personnes souffrant de tensions générées par la situation sanitaire.

06h33

Le fabricant australien de technologies médicales Ellume a déclaré avoir rappelé près de 200.000 auto-tests de dépistage du Covid-19 aux Etats-Unis en raison d'un risque accru de faux positifs.