L'industrie de l'énergie fossile reçoit 11 millions de dollars de subvention par minute selon le FMI

Un chiffre astronomique. Selon une étude du FMI relayée ce 6 octobre par le Guardian, l'industrie de l'énergie fossile a reçu 5.900 milliards de dollars de subventions sur l'année 2020, soit près de 11 millions d'euros par minute sur l'année.

En tout, ces subventions directes et indirectes pourraient représenter 7,4% du PIB mondial, en 2025 d'après les économistes. Ces sommes servent avant tout à maintenir le prix du carburant bas, en dessous du coût d'approvisionnement. «La sous-évaluation des combustibles fossiles sape les objectifs environnementaux nationaux et mondiaux, nuit aux populations et à la planète», assurait fin septembre Kristalina Gerogieva, directrice générale du FMI.

Selon les économistes de l'institution, «une tarification efficace des carburants en 2025 réduirait les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 36% en dessous des niveaux de référence, ce qui est conforme au maintien du réchauffement climatique à 1,5 °C, tout en augmentant les revenus de manière substantielle, représentant 3,8% du PIB mondial, et éviterait 0,9 million de décès prématurés chaque année dus à la pollution atmosphérique locale». Le FMI assure d'ailleurs que la problématique n'est pas nouvelle au niveau international, mais que malgré tout, «les pays sont encore loin d'avoir des prix de l'énergie corrects».

Des timides annonces

En avril 2021, sept pays européens ont lancé une initiative allant dans ce sens. «Export Finance For Future», portée par la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, vise en effet à mettre fin au soutien public de projets liés aux énergies fossiles. Le G7 s'est également mis d'accord sur une proposition similaire. De nombreux activistes et ONG ont cependant critiqué cette annonce, assurant qu'aucune date précise n'a été avancée.

La France prévoit par exemple d'échelonner cette fin des subventions progressivement jusqu'à 2035. Soit dix ans plus tard que les recommandations du FMI, chose qui a d'ailleurs été critiquée par une partie de l'opposition, notamment par les écologistes ou La France Insoumise. D'autant que les dépenses tricolores en ce sens ont augmenté de 23,8% entre 2015 et 2019, d'après un rapport de Bloomberg. Le Royaume-Uni a également promis de stopper ses soutiens, alors que le pays organise la COP26 en novembre prochain. Cependant, des exceptions pour certains projets gaziers inquiètent les ONG qui ont bataillé pour obtenir cette annonce de la part de Boris Johnson.