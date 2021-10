DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire ne sera pas allégé «avant le 15 novembre», annonce Gabriel Attal

La situation épidémique en France évolue très favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

Le pass sanitaire ne sera pas allégé "avant le 15 novembre", annonce Gabriel Attal. "Ni le pass sanitaire, ni le masque ni aucune mesure qui existe aujourd’hui ne sont éternelles", expliquant qu’elles seront levées dès que possible.

Mais si l'adaptation du pass est mise en place, elle n’aura lieu qu’après le 15 novembre, a-t-il ajouté, s’appuyant sur un avis du conseil scientifique. Par ailleurs, l’adaptation aura lieu par secteur et non par territoire. "Nous rentrons dans la période hivernale, nous savons que l’épidémie peut repartir", a prévenu le porte-parole du gouvernement. 

Les soignants ayant déjà reçu leurs deux doses de vaccin contre le Covid-19 pourront bénéficier d’une dose de rappel «dès aujourd’hui», a annoncé le gouvernement ce 7 octobre. Cette décision fait suite à un avis de la Haute Autorité de Santé publié mercredi 6 octobre.

"Nous mettons en œuvre l’avis de la Haute Autorité de Santé : l’ensemble des soignants seront concernés par la dose de rappel, comme les proches des personnes immunodéprimées", a confirmé Olivier Véran dans un tweet ce 7 octobre. "J’appelle toutes les personnes éligibles à faire rapidement leur dose de rappel", a poursuivi le ministre de la Santé.

A l'issue d'un extraordinaire voyage couvrant quatre continents, une cargaison de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19 vient d'arriver sur la base antarctique britannique de Rothera, au pôle Sud, habitée par une poignée de chercheurs.

La précieuse cargaison, qui permettra de vacciner les 23 personnes finissant l'hiver sur la base, est partie par avion militaire de la base de Brize Norton (nord-ouest de Londres), passant par le Sénégal et les îles Falkland, avant d'arriver dans un petit avion sur la base de recherches britannique située sur l'île Adélaïde, de la péninsule Antarctique, selon le ministère britannique des Affaires étrangères.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré jeudi "irrecevables" la requête contre le pass sanitaire déposée par un professeur de droit, et les 18.000 "requêtes standardisées" qui l'accompagnaient.

Dans un communiqué, la Cour a souligné que la requête de cet universitaire, Guillaume Zambrano, était irrecevable en raison du "non-épuisement des voies de recours internes" et du "caractère abusif" de cette démarche visant à provoquer "l'embouteillage, l'engorgement, l'inondation" des services de la CEDH.

L'épidémie de Covid-19, qui frappe depuis un mois la Nouvelle-Calédonie, a déjà causé la mort de 185 personnes, un chiffre supérieur aux prévisions en raison des comorbidités et de la faible immunité de la population, ont estimé des experts.

Le 6 septembre, trois cas locaux du variant Delta de la Covid-19 ont été détectés. Un mois plus tard, les compteurs affichent 8.860 cas, plus de 300 personnes hospitalisées dont 59 en réanimation et 185 morts pour une population d'environ 280.000 personnes.

En baisse depuis plusieurs semaines, le nombre hebdomadaire de tests de dépistage du Covid-19 s'est stabilisé autour de 3,5 millions fin septembre, un niveau encore élevé à l'approche de leur déremboursement prévu le 15 octobre.

La riposte au Covid-19 en République démocratique du Congo a souffert, comme lors de précédentes épidémies, d'une mauvaise gestion des ressources humaines et financières, estime une étude publiée jeudi.