Espagne : les discothèques rouvrent en Catalogne et aux Baléares, avec pass sanitaire

Bonne nouvelle pour les fêtards espagnols et les touristes : les discothèques pourront rouvrir dès les premières heures de vendredi ce 8 octobre en Catalogne et aux Baléares, notamment à Ibiza, destination connue pour sa vie nocturne. Il faudra tout de même y présenter son pass sanitaire pour y rentrer.

Le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a entériné ce jeudi l’obligation du pass sanitaire dans les boîtes de nuit et les karaokés de la province espagnole, qui devront respecter une jauge de 70% de leur capacité. La Cour a effectivement jugé cette mesure «idéale» pour continuer de lutter contre la pandémie de Covid-19, car dans ces établissements, «en raison de leur configuration architecturale et de la difficulté de maintenir une distance sociale avec un masque, il peut y avoir un risque accru de contagion du fait du relâchement de certaines précautions», ont indiqué les magistrats, selon le quotidien espagnol El País.

Aux Baléares, archipel reconnu accueillir les fêtards du monde entier, les boîtes pourront rouvrir dès vendredi avec une jauge de 70%, toujours avec l’obligation de présenter un certificat de vaccination ou de test de dépistage négatif. Une mesure qui permettra aussi aux discothèques, fermées depuis plus d’un an et demi, de retrouver une activité proche de la normale.

Attention cependant, dans les deux régions espagnoles, le port du masque restera obligatoire sur les pistes de danse, sauf au moment de boire son verre.

Certains professionnels du secteur se sont cependant plaints des annonces tardives des autorités, qui n’ont confirmé que ce mardi la réouverture des boîtes de nuit, et ce jeudi l’obligation du pass sanitaire. Selon la Fédération catalane des activités musicales et de restauration, l’un des syndicats du patronat, seuls 40% des établissements ouvriront dès ce vendredi.

Après avoir été l’épicentre de la pandémie au début de l’été, la Catalogne connaît une nette amélioration de sa situation sanitaire, avec tout de même un taux d’incidence de 80 cas pour 100.000 habitants, ce qui reste au-dessus de la moyenne nationale. L’Espagne reste l’un des pays européens les plus avancés sur la vaccination anti-covid, avec 87,4% des plus de 12 ans étant complètement vaccinés, contre 84,8% pour la France.