Migrants : une enquête journalistique dénonce des refoulements illégaux aux frontières de l’UE

Une enquête journalistique, menée par plusieurs médias européens et publiée ce mercredi 6 octobre, met en lumière le refoulement illégal de migrants, parfois accompagné de violences policières, aux frontières de la Grèce et de la Croatie.

Après huit mois d’investigations réalisés par 8 médias dans 7 pays différents, ce travail conjoint conclut à un système organisé mené par des unités spéciales de police pour réprimer la venue de migrants sur le sol croate et grec.

Prenant part à cette enquête, le magazine d’investigation allemand Der Spiegel a fait état de 11 vidéos de refoulements violents à la frontière croate, où des policiers font usage d’armes comme des matraques pour reconduire les migrants en Bosnie-Herzégovine.

L’une de ces vidéos, publiée par la plate-forme d’investigation néerlandaise Lighthouse Reports, également au cœur de cette enquête journalistique, montre clairement la force utilisée par certains agents de police pour molester des migrants tentant d’entrer en Croatie.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi

— Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021