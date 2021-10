Paludisme : l’OMS recommande un premier vaccin pour les enfants

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé mercredi le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque, qui pourrait sauver chaque année des dizaines de milliers de vies.

«C'est un moment historique. Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme», a déclaré le directeur général de l'OMS, le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

