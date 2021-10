Vidéo : une incroyable collection d'objets nazis trouvée chez un pédophile présumé

Une découverte effrayante. Ce mercredi 6 octobre, la police brésilienne a assuré avoir retrouvé de nombreux objets et armes nazis au domicile d'un homme suspecté d'avoir violé un mineur.

En tout, plus de 1.000 objets pour une valeur supposée de 3 millions d'euros, ont été découverts. Parmi ceux-ci, l'on compte des uniformes, des peintures, des insignes, des photos d'Adolf Hitler ou encore des médailles du Troisième Reich.

En plus des accusations de viol et agressions sur mineur, l'homme, âgé de 58 ans, est désormais accusé de possession illégale d'armes à feu et discrimination raciale. «C'est un homme intelligent et articulé, mais c'est un négationniste, il est homophobe, pédophile, et affirme qu'il chasse les homosexuels. Je ne suis pas docteur, mais il me fait penser à un psychopathe fou», a déclaré Luis Armond, principal enquêteur dans ce dossier, à Reuters.

Selon les autorités, le suspect est originaire d'une famille aisée, ce qui lui a permis de constituer sa collection. Aucune connexion avec des groupes néonazis ou d'extrême droite n'a encore été établie par les enquêteurs, mais la piste n'est pas mise de côté. Luis Armond assure que les objets seront donnés à un musée.