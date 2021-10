DIRECT - Coronavirus : le Brésil dépasse le seuil des 600.000 morts

La situation épidémique en France évolue très favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

23h08

Plus de 600.000 personnes sont mortes du Covid-19 en un an et demi de pandémie au Brésil, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, au moment où l'avancée de la vaccination fait baisser le nombre de décès quotidiens.

Le dernier bilan officiel du ministère fait état de 600.425 décès et 21.550.730 cas de contamination, des chiffres largement sous-évalués selon les spécialistes, dans le deuxième pays le plus endeuilé au monde après les Etats-Unis.

22h35

Ce vendredi 8 octobre, 4.470 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés selon vingt-quatre heures, soit les chiffres de Santé publique France, soit un total de 7.047.786 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

19h09

Levée de la limite des 10 km pour les déplacements en journée à partir de lundi, mais maintien du couvre-feu de 19H00 à 5H00: le préfet a annoncé un allègement prudent des restrictions sanitaires contre le Covid-19 en Martinique.

À compter de lundi, le pass sanitaire deviendra également obligatoire pour les salariés et intervenants des établissements recevant du public.

"La situation en Martinique s’est améliorée mais elle reste préoccupante parce qu’on a encore plusieurs dizaines de cas positifs à la covid-19 tous les jours", a déclaré à l'AFP le préfet de Martinique Stanislas Cazelles.

19h01

La Russie a enregistré plus de 49.000 décès liés au Covid-19 en août, a annoncé vendredi l'agence des statistiques Rosstat, un chiffre deux fois supérieur à celui établi officiellement jusqu'ici par les autorités.

A la fin août, le pays, confronté à une vague épidémique portée par le variant Delta et une vaccination poussive, a ainsi recensé plus de 400.000 décès dus au Covid-19 au total depuis le début de la pandémie, selon le bilan de Rosstat.

Le décompte gouvernemental, qui repose sur une définition très restrictive des décès dus au Covid-19, fait état de 24.661 morts en août en lien avec la pandémie.

11h43

Moins de 1.300 classes (1.254) étaient fermées jeudi à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre à nouveau en baisse sur une semaine et qui représente 0,24% des classes du pays, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale. Il y a une semaine, 1.692 classes étaient fermées, soit 0,32%, déjà en diminution par rapport à la semaine précédente (2.366) et celle d'avant (3.299).

07h01

L'Inde rouvrira ses portes aux touristes étrangers à partir du 15 octobre, après une fermeture de plus d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé le gouvernement jeudi soir.

00h06

L'Assemblée nationale a demandé jeudi au gouvernement une "stratégie globale" de production et de recyclage de masques sanitaires, qui ont fait cruellement défaut au début de la crise du Covid-19.