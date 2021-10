Le basilic aurait des vertus contre la maladie d’Alzheimer

Les aliments les plus courants peuvent avoir des pouvoirs étonnants. Et pour cause, des scientifiques ont découvert qu’une molécule présente dans le basilic agirait positivement sur les symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Il s’agit d’un composé appelé fenchol, que l’on retrouve dans le basilic et certaines autres plantes du genre Aster. Cette molécule, identifiée par des chercheurs de l’université de Floride (États-Unis) pourrait intervenir dans le mécanisme moléculaire reliant l’intestin au cerveau.

Car en effet, particulièrement étudié par les médecins, le microbiote intestinal qui constitue l’ensemble des micro-organismes vivant dans notre tube digestif, serait impliqué dans l’apparition de maladie neurodégénérative telle qu’Alzheimer, ou de maladie mentale telle que la dépression.

Le rôle du fenchol

Chez les patients souffrants d’Alzheimer l’activation du récepteur FFAR2 par certains acides gras à chaîne courte (AGCC) est déficiente. De plus, la quantité des AGCC est souvent réduite chez les malades les plus âgés.

Afin de compenser cette perte, les scientifiques de l’université de Floride, menés par le professeur de neurochirurgie Hariom Yadav, ont cherché, parmi des milliers de composés naturels, celui qui active le mieux le récepteur FFAR2. C’est ainsi qu’ils ont isolé le fenchol, présent dans le basilic mais aussi dans la moutarde ou le raisin.

Les expériences pour cette étude publiée dans la revue Frontiers in Aging Science, ont été réalisées sur des souris et des vers atteints de la maladie d’Alzheimer. Elles démontrent que l’alimentation pourrait ainsi jouer un rôle dans la réduction du risque de développer cette affection.

Toutefois, inutile de se goinfrer de basilic dans l’espoir de soigner la maladie, d’autres recherches chez l’Homme seront nécessaires pour confirmer ces premiers résultats.