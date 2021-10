Ndakasi, la gorille devenue célèbre pour son selfie, est décédée

Rendue célèbre après un selfie avec un garde-forestier en 2019, la gorille Ndakasi s’est éteinte à l’âge de 14 ans dans le parc national des Virunga, situé en République démocratique du Congo.

«Suite à une longue maladie, c’est dans les bras aimants de son gardien et ami de toujours, André Bauma que Ndakasi a rendu son dernier souffle dans la soirée du 26 septembre», a annoncé dans un communiqué le parc national des Virunga.

Née en avril 2007, Ndakasi était âgée seulement de 2 mois lorsqu’elle était devenue orpheline. Les rangers du parc des Virunga avait fait sa découverte, alors qu’elle se trouvait accrochée au corps sans vie de sa maman qui avait été froidement abattue quelques heures plus tôt, par des milices armées.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.





C'est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.

Transférée dans un centre de secours à Goma, c’est là qu’elle avait rencontré André Bauma pour la première fois. Avec Ndeze, un autre gorille, elle avait été transférée au centre Senkwekwe où elle a vécu pendant plus de onze ans.

«C'est la nature douce et l'intelligence de Ndakasi qui m'ont aidé à comprendre le lien entre les humains et les grands singes et pourquoi nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger. Je l'aimais comme un enfant, et sa personnalité joyeuse me faisait sourire à chaque fois que j'interagissais avec elle. Elle nous manquera à tous à Virunga, mais nous sommes éternellement reconnaissants pour la richesse que Ndakasi a apportée à nos vies pendant son séjour à Senkwekwe», a ainsi partagé son fidèle ami, André Bauma.

En 2019, au côté de Ndeze, elle avait pris naturellement la pose debout de tout son long en fixant l’objectif, lorsque le ranger, Mathieu Shamavu, avait improvisé un selfie lors d’une promenade. Cette photo, à la fois amusante et attendrissante, avait rapidement fait le tour du monde.

Grâce aux actions de protection mises en place ces dernières années par les autorités congolaises, l’espèce des gorilles a augmenté de 47%, passant de 720 en 2007 à 1063 individus en 2021.