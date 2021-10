Prix Nobel de la paix 2021 : qui sont les favoris ?

Le point culminant de la semaine. Ce 8 octobre, le Nobel de la paix sera annoncé. Comme chaque année, de nombreuses organisations et personnalités font office de favoris chez les bookmakers. Méfiance cependant, puisqu'il n'est pas rare pour le comité de faire un choix surprenant.

l'Organisation Mondiale de la Santé

L'Organisation mondiale de la santé était déjà la grande favorite en 2020. Un choix qui peut paraître logique en pleine période de pandémie. Cependant, le titre lui avait échappé, et avait été attribué à une autre organisation onusienne : le Programme alimentaire mondial. Un an après, tous les bookmakers placent toujours l'OMS en tête des favoris, et ce malgré les nombreuses critiques qui ont émergé sur la gestion du début de l'épidémie.

Greta Thunberg

Les manifestations pour le climat se sont espacées avec les confinements successifs et les restrictions concernant les rassemblements dans de nombreux pays du monde. Moins présente médiatiquement, Greta Thunberg a continué de se battre pour faire entendre la cause climatique aux politiciens internationaux. Trois ans après ses premières grèves scolaires pour le climat, elle pourrait bien recevoir ce prix hautement symbolique.

Alexei Navalny

Un choix qui ne ferait pas plaisir à Vladimir Poutine. D'après les bookmakers, Alexeï Navalny pourrait bien devenir le nouveau Nobel de la paix pour son combat en faveur de la démocratie en Russie. Aujourd'hui condamné et enfermé dans une colonie pénitentiaire un peu plus d'un an après la tentative d'assassinat qui l'a ciblé, l'opposant russe remporte de nombreux prix. Un de plus en perspective ?

Reporters sanS Frontières

Comme l'OMS et Greta Thunberg, Reporters sans frontières était déjà nommé parmi les favoris en 2020. Récompenser l'ONG permettrait notamment de mettre en lumière l'importance de la défense du journalisme et de la lutte contre les fausses informations, dans un contexte où ces «fake news» créent de nombreux dommages avec la pandémie. Cela pourrait également mettre en lumière le travail de l'organisation pour la libération de reporters et activistes à travers le monde.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Après un récent rapport du Giec particulièrement alarmiste sur la situation climatique, et avant une COP26 que les experts jugent déterminante et les échéances de l'accord de Paris qui approchent, le comité Nobel pourrait décider de mettre la question climatique sur le devant de la scène. Si Greta Thunberg peut être un choix polémique, en raison de sa personnalité controversée, récompenser la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques pourrait être une alternative. Entrée en vigueur en 1994, elle prévoyait déjà de limiter les émissions de gaz à effet de serre.