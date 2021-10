Prix Nobel de la paix 2021 : qui sont les lauréats Maria Ressa et Dmitry Muratov ?

Le prix Nobel de la Paix 2021 a été décerné à Oslo, ce vendredi 8 octobre à 11h, aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov. Une récompense attribuée au terme d’une édition très ouverte parmi 329 candidatures proposées cette année, «pour leurs efforts de sauvegarde de la liberté d'expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à la paix durable», a indiqué l'Académie.

Maria Ressa et Dmitry Muratov « sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables », a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo. Dans un monde où, comme le veut l'adage, «la première victime de la guerre, c'est la vérité», il s'agit du premier prix Nobel de la paix, en 120 ans d'histoire, à récompenser la liberté d'information en tant que telle.

Maria Ressa

Âgée de 58 ans, Maria Ressa est une journaliste et autrice philippo-américaine. Elle a confondé, en 2012, le site web d'information Rappler, dont elle est la rédactrice en chef. Avant cette expérience, Maria Ressa a officié pendant près de deux décennies comme journaliste d'investigation principale en Asie du Sud-Est pour CNN.

La journaliste avait notamment été honorée par le magazine Time aux côtés de Jamal Khashoggi en 2018.

BREAKING NEWS:



The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Dmitry Muratov

Âgé quant à lui de 59 ans, Dmitry Muratov est un journaliste russe, rédacteur en chef entre 1995 et 2017 du journal russe le plus indépendant, Novaya Gazeta. Le Comité pour la protection des journalistes le définit comme étant le «seul journal vraiment critique avec une influence nationale en Russie aujourd'hui».

Le quotidien a notamment mis en lumière «la corruption, les violences policières, les arrestations illégales, la fraude électorale et les “fermes de trolls” et l'a payé au prix fort», a souligné le comité : six de ses journalistes ont perdu la vie, dont Anna Politkovskaïa, tuée il y a 15 ans quasiment jour pour jour.

Moscou félicite le journaliste d'opposition

Le Kremlin a immédiatement salué le «courage» et le «talent» de Dmitry Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix pour son combat en faveur de la liberté d'expression à la tête du principal journal d'opposition russe.

«Nous pouvons féliciter Dmitry Muratov. Il travaille en continu en suivant ses idéaux, en les conservant. Il est talentueux et courageux», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Les Nobel de la saison 2021 se dévoilent sur une semaine du lundi 4 au lundi 11 octobre. Il est possible de suivre leurs annonces en direct via le site officiel du Prix Nobel.

Après celui de la paix, seul Nobel à être décerné dans la capitale norvégienne, la saison Nobel retournera à Stockholm pour un bouquet final avec le prix d’économie lundi.

La cérémonie de remise des prix est quant à elle programmée au 10 décembre prochain. Consistant en un diplôme, une médaille d’or et un chèque de 10 millions de couronnes (980 000 euros), le Nobel est remis traditionnellement le 10 décembre car il s'agit de la date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel (1833-1896).