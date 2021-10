Un homme chute du 9e étage d’un immeuble et survit miraculeusement

Un homme, qui a chuté du haut d'un immeuble de neuf étages à Jersey City, dans le New Jersey, et a atterri sur une BMW, a miraculeusement survécu, selon les autorités et un témoin.

L'homme de 31 ans s'est écrasé sur le toit de la Beemer 330i noire garée en dessous du 26 Journal Square à 10h20 mercredi, puis s'est relevé, le bras droit ballant sur le côté. «Il a demandé : "Que s'est-il passé ?», Et je lui ai dit : "Tu es tombé"», a déclaré au New York Post Christina Smith, un témoin de 21 ans.

«J'ai entendu un gros boum et je n'ai pas pensé que c'était une personne au début», a expliqué la jeune femme. «La vitre arrière de la voiture a éclaté, elle a explosé. Puis le type s'est levé d'un bond et a commencé à crier. Son bras était tout tordu.»

«Je me suis dit, "Oh mon Dieu !". J'étais sous le choc. C'était comme dans un film», a détaillé Christina Smith, qui travaille dans la vente et s'était rendue au McDonald's voisin. «J'ai pensé que Dieu merci, le fait qu'il portait une veste moelleuse l'avait probablement aidé», a-t-elle ajouté, pensant que la veste l'avait peut-être protégé de blessures plus profondes.

La jeune femme a rapidement appelé le 911, puis a pris des photos et des vidéos impressionnantes des conséquences de l'accident, notamment des images de l'homme hurlant de douleur en raison de ses blessures sur le haut du corps. On peut également apercevoir, sur les images, une lanière de masque facial qui pend encore de son oreille, malgré une chute d'environ 30 mètres.

«Il voulait mourir. C'était son plan»

L'homme, qui a sauté d'une fenêtre ouverte au neuvième étage, a été transporté à l'hôpital en ambulance et se trouvait dans un état critique jeudi, a déclaré Kimberly Wallace-Scalcione, porte-parole de la ville de Jersey.

Il ne travaillait pas à l'intérieur du bâtiment et la raison de sa présence n'était pas claire, selon les employés et les témoins. Il a refusé de donner son nom à la police et n'était pas coopératif à partir de jeudi après-midi, selon une source proche de l'affaire.

«Il est tombé dans la voiture par le toit ouvrant, puis est sorti de la voiture et est tombé sur le sol. Il essayait de se relever mais les gens essayaient de le faire rester à terre - "Tu ne sais pas à quel point tu es blessé", lui disaient-ils», a déclaré Mark Bordeaux, 50 ans, qui travaille dans le bâtiment et a constaté les dégâts sur place.

«Alors il est resté là jusqu'à ce que la police et les ambulances arrivent. Il n'arrêtait pas de dire : "Laissez-moi tranquille, je veux mourir". Vous avez vu qu'un de ses bras était clairement cassé, mais il était conscient, il bougeait», a-t-il dit. «Il voulait mourir. C'était son plan. Mais Dieu avait quelque chose d'autre en tête.»

La police enquêtait jeudi mais a déclaré que l'incident n'impliquait pas de circonstances suspectes, selon Wallace-Scalcione.

Des personnes qui ont chuté de hauteurs beaucoup plus basses sont mortes ou ont tué d'autres personnes ces derniers mois, notamment un homme qui a sauté d'un parking à San Diego, en Californie, en septembre et a atterri sur une femme en dessous, les tuant tous les deux.

En novembre 2019, un garçon de 7 ans, originaire du Bronx, a survécu à une chute éprouvante de neuf étages depuis l'appartement de sa famille, mais il est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Mercredi, la police de Jersey City a brièvement fermé les routes à proximité de la tour, notamment la station PATH de Journal Square et le Hudson County Community College.