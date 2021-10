Avortement : au Texas, l'adoption d'une loi ultra-restrictive validée par une cour d'appel fédérale

Une Cour d'appel fédérale a permis au Texas, le 8 octobre, de rétablir une loi interdisant la majorité des avortements dans cet État américain conservateur.

Cette loi ultra-restrictive, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent être enceintes.

Elle avait été bloquée temporairement le 6 octobre par un juge fédéral du Texas, Robert Pitman, à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden. «Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus», avait écrit le juge dans sa décision. Les avortements au-delà de six semaines avaient alors repris dans les cliniques de l'État.

Mais le procureur général du Texas, le républicain Ken Paxton, avait fait appel devant la cour fédérale de La Nouvelle-Orléans, réputée une des plus conservatrices du pays, qui lui a donné raison.

«Grande nouvelle ce soir», a tweeté Ken Paxton sitôt la décision en appel rendue publique. «Je combattrai les excès du gouvernement fédéral à chaque tournant.»

L'organisation Planned Parenthood (planning familial) a immédiatement réagi, estimant que ce jugement «ignore encore une fois un demi-siècle de précédents protégeant le droit constitutionnel à l'avortement».

Selon toute vraisemblance, le gouvernement fédéral américain contestera la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême des États-Unis. Dans son arrêt emblématique Roe v. Wade, cette dernière a garanti le droit des femmes à avorter en 1973. Précisant qu’il s'appliquait jusqu’à la viabilité du fœtus, soit vers 22 semaines de grossesse.

Now: Texas's 6-week abortion ban law, SB 8, is in effect again for now — the 5th Circuit has granted a temporary, administrative stay of this week's preliminary injunction (which halted enforcement of SB 8) to consider the state's request for a longer stay pending appeal pic.twitter.com/wdTIH5emjm

— Zoe Tillman (@ZoeTillman) October 9, 2021