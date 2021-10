DIRECT - Coronavirus : Adrien Rabiot, testé positif, sera forfait pour la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne

La situation épidémique en France évolue très favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h36

Le milieu des Bleus Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19, a été «placé à l'isolement» et ne pourra pas disputer la finale de Ligue des nations dimanche contre l'Espagne, a annoncé la Fédération française samedi.

Le joueur de la Juventus Turin «ne ralliera pas Milan» avec ses coéquipiers et «ne pourra pas être remplacé» pour cette finale par le sélectionneur Didier Deschamps, déjà privé de Lucas Digne sur blessure.

Rabiot (26 ans) a été testé, comme l'ensemble de ses coéquipiers, vendredi midi, pour des résultats obtenus samedi matin avant le départ pour la Lombardie, a précisé la FFF. Tous les autres tests se sont révélés négatifs.

08h24

Les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de plus d'un quart dans le monde en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, selon une étude publiée samedi dans The Lancet. L'étude est la première à évaluer les impacts mondiaux de la pandémie sur les troubles dépressifs majeurs et les troubles anxieux, en les détaillant par âge, sexe et localisation dans 204 pays et territoires en 2020.

Les résultats montrent qu'en 2020, les cas de troubles dépressifs majeurs et troubles anxieux ont augmenté respectivement de 28% et 26%. «Cela souligne un besoin urgent de renforcer les systèmes de santé», estime le principal auteur de l'étude Damien Santomauro, du Queensland Center for Mental Health Research, School of Public Health, en Australie.

«Même avant la pandémie, les systèmes de soins de santé mentale de la plupart des pays manquaient de ressources et étaient désorganisés. Répondre à cette demande supplémentaire (...) sera difficile, mais il n'est pas envisageable de ne rien faire», ajoute-t-il.

07h13

Le Venezuela va installer à l'entrée des lieux publics et restaurants des «feux de circulation» contrôlant l'état de vaccination des clients, a annoncé le président Nicolas Maduro vendredi à la télévision publique.

«On prépare des feux de circulation (...) pour les restaurants et lieux publics (...) Vert quand la personne est vaccinée. Orange quand elle n'est pas vaccinée mais +saine+. Rouge quand la personne n'est pas vaccinée et a eu un test positif dans les 21 jours», a annoncé le président évoquant une mise en place fin octobre. Ce système fonctionnerait avec une base de données qui permettrait de savoir si la personne est vaccinée simplement avec son numéro de carte d'identité, a précisé la vice-présidente Delcy Rodriguez.

06h51

Le bilan de la pandémie de Covid-19 en Amérique latine et aux Caraïbes a dépassé vendredi 1,5 million de morts, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels. Le nombre de morts du coronavirus a notamment dépassé les 600.000 vendredi au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé du monde après les Etats-Unis. Le Mexique, le Pérou, la Colombie et l'Argentine enregistrent les plus grands nombres de décès après le Brésil. Avec 605 morts du Covid-19 pour 100.000 habitants, le Pérou est le pays où le taux de mortalité est le plus élevé dans le sous-continent.