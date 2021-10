Etats-Unis : un policier tué pour son premier jour de travail

L'agent Dylan Harrison est mort lors de son premier jour au poste de police d'Alamo, dans l'Etat de Georgie (Etats-Unis), tué par balle.

Lors d'une conférence de presse, la porte-parole du Georgia Bureau of Investigation (GBI), Natalie Ammons, a déclaré que Harrison avait été tué par balle devant le poste de police d'Alamo, ce samedi vers 1h du matin.

L'homme de 26 ans, père d'un bébé de six mois, effectuait son premier jour dans le commissariat, lorsque le suspect, un certain Damian Ferguson, âgé de 43 ans, a déclenché une fusillade, mortelle pour l'agent.

UNE CHASSE À L'HOMME LANCÉE

Une «alerte bleue» à l'échelle de l'Etat, avertissant qu'un suspect en fuite aurait tué un officier et pourrait constituer une menace pour la communauté, a été émise par les autorités.

A BLUE ALERT is issued for Damien Anthony Ferguson, aka Luke Ferguson, age 43, of Alamo, GA. Ferguson is a black male, 5'10", 215 lbs., with brown eyes, and black short hair. #bluealert pic.twitter.com/779pU4bnBM — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) October 9, 2021

Une récompense de 17.500 dollars (environ 15.100 euros) pour toute information menant à l'arrestation de Ferguson a également été offerte par le Georgia Bureau of Investigation.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a tweeté ses condoléances samedi à la famille de Harrison et au service de police. «Tôt ce matin, l'un de nos responsables de l'application des lois en Géorgie centrale a été tué dans l'exercice de ses fonctions», a-t-il déclaré.

Early this morning, one of our law enforcement officials in Middle Georgia was killed in the line of duty. Our thoughts and prayers are with this officer’s family, friends, and colleagues at the Alamo Police Department.





May God continue to be with all who protect and serve. — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) October 9, 2021

Le ministère de la Sécurité publique de Géorgie a déclaré dans un tweet qu'il était «profondément attristé» par la mort de l'officier, envoyant «des pensées et des prières à la famille de l'officier».

Une émotion et une vague d'hommages qui s'est étendue à tous les corps de police américains.