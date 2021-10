Les personnes qui contractent le Covid-19 et la grippe en même temps ont deux fois plus de risques de mourir

Selon l'agence de sécurité sanitaire britannique (UKHSA), les personnes qui attrapent la grippe et le Covid-19 en même temps ont «deux fois plus de risques de mourir».

Tandis que l'hiver et les virus qui l'accompagnent arrivent à grands pas, le Health Security Agency a tenu à avertir les Britanniques des risques qu'ils couraient toujours, le Covid-19 n'ayant pas encore totalement disparu.

un hiver imprévisible

«Je pense que l'hiver prochain est incertain», a estimé le docteur Jenny Harries, directrice de l'UKHSA, au micro de Sky News. «Il ne s'agit pas d'une prédiction, c'est un élément incertain. Mais nous savons que les cas de grippe étaient au plus bas l'année dernière donc l'immunité et la souche sont plus aléatoires», a-t-elle expliqué.

Selon Jenny Harries, qui affirme que «ces cinq dernières années, environ 11.000 personnes sont décédées de la grippe», la maladie pourrait avoir plusieurs souches différentes cette année. Et la circulation de ces variantes de la grippe couplée avec celle du Covid-19 pourrait être fatale pour des milliers de personnes : «Il y a toujours des risques d'attraper les deux [maladies]. Et si cela vous arrive, des données préliminaires indiquent que vous avez deux fois plus de risques de mourir que si vous contractez seulement le Covid-19».

Pour se protéger des deux maladies, la directrice de l'UKHSA conseille de se faire vacciner à la fois contre le Covid-19 et la grippe, dont le vaccin développé pour cette saison peut protéger contre quatre variants différents. «Mais évidemment, continuez de respecter les règles d'hygiène que nous avons mis en place tout au long de l'épidémie de Covid», a-t-elle conclu.