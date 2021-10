Australie : Sydney sort de près de quatre mois de confinement

Un vent de liberté souffle sur Sydney. Après près de quatre mois de confinement strict, pour lutter contre la propagation du Covid-19 et surtout du variant Delta, les habitants de la plus grande ville d’Australie ont enfin pu sortir de chez eux, ce lundi, et de nombreux commerces ont pu reprendre leur activité.

Bars, cafés et restaurants et autres commerces «non essentiels» ont pu rouvrir pour les clients vaccinés, après quatre mois de fermeture. Le confinement à Sydney a été levé après 106 jours, grâce à la baisse des contaminations en Nouvelle-Galles du Sud : seulement 496 cas ont été enregistrés ce lundi dans l'État. Selon le journal local Sydney Morning Herald, des clients ont fait la queue dimanche devant de nombreux magasins et restaurants, attendant minuit avec impatience. Le Premier ministre de l’État, Dominic Perrottet, a notamment fêté la fin des restrictions en s’adressant à la presse locale depuis un pub, ce lundi matin, une bière à la main. «Nouvelle-Galles du Sud, vous l'avez mérité. Profitez-en», a-t-il déclaré à la population.

Les autorités australiennes avaient dévoilé, à la fin du mois de septembre, un «plan pour la liberté», afin d'organiser la sortie du confinement et des restrictions liées au Covid-19. L'ancienne Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, qui a quitté ses fonctions le 5 octobre dernier, avait notamment affirmé que son État serait libéré une fois le taux de 70% de la population complètement vaccinée atteint, ce qui est désormais chose faite.

Les non-vaccinés sous contrainte jusqu'en décembre

Ces restrictions seront encore assouplies lorsque 80% des 16 ans et plus seront complètement vaccinés (vers la fin du mois d’octobre, selon les projections des autorités). Les voyages à travers la Nouvelle-Galles du Sud pourront alors reprendre.

Les adultes non-vaccinés devront cependant être encore patients pour jouir des mêmes libertés que les autres, et sont pour le moment contraints de rester chez eux jusqu’au 1er décembre, date à laquelle, si tout se passe comme prévu, 90% des habitants de Nouvelle-Galles du Sud seront complètement vaccinés.

Après des mois sans cas de contamination, grâce à la stratégie «zéro covid», comprenant notamment des restrictions très fortes au niveau des frontières, l’Australie avait dû faire face à une émergence de cas de coronaviruq en raison de la propagation du variant Delta. Ces restrictions avaient été décrétées au mois de juin, initialement pour deux semaines mais continuellement prolongées depuis. Les règles comprenaient notamment l’interdiction de déplacement au-delà de 5 kilomètres du domicile, l'interdiction de se réunir entre proches, et même de pratiquer une activité sportive.