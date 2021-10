DIRECT - Coronavirus : 21 nouveaux départements concernés par la fin du port du masque obligatoire à l'école

La situation épidémique en France évolue favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

8h21

La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face au variant Delta, sur lequel on manque toutefois encore de recul, selon une vaste étude française portant sur 22 millions de personnes.

«Les personnes vaccinées ont 9 fois moins de risque d'être hospitalisées ou de décéder de la Covid-19 que les personnes non vaccinées», explique à l'AFP l'épidémiologiste Mahmoud Zureik, directeur de la structure Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM).

6h11

En France, le masque n'est désormais plus obligatoire dans 68 départements (21 supplémentaires à partir d'aujourd'hui) pour les élèves de primaire, selon une liste publiée jeudi au Journal officiel. Les enseignants eux doivent continuer à le porter.

6h02

Les habitants de Sydney sont sortis lundi de près de quatre mois d'un confinement strict, décrété dans la plus grande ville d'Australie pour faire barrage à l'épidémie de Covid-19.

Dans cette ville de cinq millions d'habitants, un confinement avait été décidé à l'été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus, hautement contagieux.

Il a été levé après 106 jours de restrictions, au vu de la baisse des contaminations – 496 cas enregistrés lundi dans l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays – et de l'avancée de la vaccination, avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée.