Liban : les images de l'énorme incendie dans une raffinerie

Un spectaculaire incendie s'est déclaré ce 11 octobre à Zahrani, l'une des plus grosses installations pétrolières du Liban.

Le sinistre a éclaté dans un réservoir et a consumé près de 250.000 litres d'essence. Heureusement, les pompiers ont maîtrisé le feu, et il n'y a eu aucune victime. L'incendie n'a d'ailleurs pas eu le temps d'atteindre les autres réservoirs.

Big fire reported in Al Zahrani power plant (South Lebanon) which is one of the main establishments producing electricity in the country. The power plant had received a new shipment of fuel last night. #Lebanon pic.twitter.com/ckTbsdgmRQ

