DIRECT - Coronavirus : le gouvernement britannique a commis de «grosses erreurs», estime un rapport parlementaire

La situation épidémique en France évolue favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

11h21

L'Afrique du Sud, qui milite pour un accès équitable aux vaccins anti-Covid, s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager (ARNm), pour mettre fin à la dépendance du continent vis-à-vis des pays riches.

Soutenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'entreprise sud-africaine de biotechnologie Afrigen, basée au Cap, mène un projet pilote qui fera appel à «l'ingénierie inverse» à partir d'un vaccin déjà existant, pour reconstituer une formule proche du vaccin à ARNm de Moderna.

Les premières doses devraient être prêtes pour des essais cliniques d'ici un an, selon la directrice d'Afrigen, Petro Terreblanche. Des négociations sont en cours pour obtenir un contrat de licence avec le géant pharmaceutique américain pour la production.

9h34

Un rapport parlementaire accablant publié mardi affirme que le gouvernement britannique a commis de «grosses erreurs» et tardé à agir au début de la pandémie, estimant qu'il s'agit de l’«un des plus importants échecs de santé publique» au Royaume-Uni.

«Les décisions relatives au confinement et à la distanciation sociale prises lors des premières semaines de la pandémie - et les conseils qui y ont conduit - constituent l'un des plus importants échecs en matière de santé publique que le Royaume-Uni ait jamais connu», ont affirmé les députés.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés d'Europe par le coronavirus avec presque 138.00 morts.