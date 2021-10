Greta Thunberg se dit prête à rencontrer Joe Biden

Une rencontre au sommet pendant la COP26 ? Interrogée ce 12 octobre par le média Covering Climate Now, l'activiste suédoise Greta Thunberg s'est dit prête à rencontrer le président américain Joe Biden.

«Je pense que ça dépend de la situation. Je ne sais pas pourquoi ces gens veulent me rencontrer, mais oui», répond-elle aux journalistes. La jeune Suédoise s'est montrée relativement surprise face à la question, elle qui a pourtant enchaîné les rencontres avec des dirigeants mondiaux, comme le président Emmanuel Macron en février 2019.

Une réponse qui peut surprendre, d'autant qu'elle s'était montrée particulièrement sévère envers les politiciens qu'elle avait pu croiser. Le 28 septembre, elle avait ainsi déclaré : «ils nous disent, "on vous écoute", et après ils nous applaudissent, et ils continuent sans rien changer». Elle avait également critiqué les discours creux des dirigeants en répétant «blah, blah, blah», vidéo qui avait été largement reprise sur les réseaux sociaux.

Greta Thunberg a également critiqué les mesures prises par l'administration Biden, qui tente de faire passer une législation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis. Selon elle, le texte a été «tellement édulcoré par les lobbyistes», qu'il ne peut pas être «une solution à la crise climatique».

Pour autant, malgré ses faibles espoirs de réussite après des discussions avec les dirigeants, elle estime qu'il est de son devoir d'accepter. «Dans une telle urgence, tout le monde devrait prendre ses responsabilités morales, du moins je le pense, et utiliser le pouvoir qu'ils ont, la plate-forme qu'ils ont, pour essayer d'influer et pousser dans la bonne direction», a-t-elle déclaré. Cela explique notamment pourquoi elle sera présente à la COP26 à partir du 31 octobre prochain.