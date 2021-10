Loi anti-LGBT en Hongrie : Clément Beaune sur place ce mardi, des «sanctions» envisagées par Paris

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'est envolé ce mardi 12 octobre pour la Hongrie. Il doit s'entretenir avec son homologue local, notamment concernant la loi «homophobe» adoptée par le gouvernement hongrois en juin dernier. A ce sujet, Paris réclame des sanctions.

«On ne peut pas voter une loi qui ne respecte pas des principes de l'Europe qui sont l'égalité, la liberté, la non-discrimination», jugeait Clément Beaune, vendredi 8 octobre. Lors de sa visite ce mardi, le secrétaire d'Etat doit aussi s'entretenir avec des responsables d'associations de défense des droits des personnes LGBTI, ainsi qu'avec les membres de Klubradio, une radio indépendante privée d'antenne après avoir critiqué la politique de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois.

Qualifiant le texte en question de «loi homophobe très grave», Clément Beaune a évoqué la possibilité de «sanctions juridiques, voires financières» à l'encontre de la Hongrie. «Nous en avons maintenant les moyens au niveau européen, poursuivait-il. Nous avons quelques outils qui le permettent». Des recours pour violation du droit européen peuvent effectivement être engagés contre un Etat membre, devant la Cour de justice de l'UE. Cette dernière peut alors décider d'imposer des sanctions.

Ce texte, accusé de discriminer les personnes LGBTI, a suscité l'indignation de nombreux responsables européens et ravivé les tensions entre la Hongrie et l'Union européenne. Il stipule que «la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans».

Malgré les critiques, Viktor Orban a refusé de retirer cette loi, assurant qu'il ne s'agit que d'un instrument de protection des enfants. Mais ce n'est pas la première fois que son pays s'attire les foudres de l'UE. Depuis septembre 2018, la Hongrie est visée par une procédure (article 7 du traité) pour «risque clair de violation grave des valeurs européennes». Il est notamment question d'atteintes à l'indépendance des juges, mais aussi de violation de la liberté d'expression et des droits des migrants.

En théorie, cette procédure peut déboucher sur une suspension des droits de vote d'un pays au sein du Conseil. Mais, en l'occurence, elle s'avère inefficace car elle requiert l'unanimité des autres membres et Varsovie soutient Budapest à ce sujet. En parallèle, l'UE a bloqué le plan de relance de la Hongrie, présenté au mois de mai. Les 7 milliards d'euros de fonds européens prévus pour le pays n'ont, pour l'heure, pas été validés. Viktor Orban a accusé la Commission européenne d'avoir pris cette mesure en raison de ce désaccord sur les droits des personnes LGBT, ce que Bruxelles réfute.