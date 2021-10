À 90 ans, capitaine Kirk réussi son premier vrai voyage dans l'espace

Un moment inoubliable pour l'acteur. À 90 ans, William Shatner, qui avait interprété le capitaine Kirk dans la série télévisée Star Trek, s'est envolé dans l'espace à bord d'une fusée Blue Origin.

Comme pour le vol de Jeff Bezos, réalisé quelques mois plus tôt, l'acteur et ses trois acolytes ont pu profiter de la micropesanteur pendant quelques minutes avant de revenir sur Terre. Après le décollage, la fusée s'est, comme prévu, séparée de la capsule. Cette dernière a continué sa course à plus de 100 km de hauteur. En tout, le vol a duré 11 minutes.

À 90 ans, l'homme est tout simplement devenu l'être humain le plus âgé à se rendre dans l'espace. Il bat un record qui n'avait été mis en place que très récemment. En effet, l'aviatrice Wally Funk avait placé la précédente marque à 82 ans grâce à son envol de juillet dernier.

Aucune vidéo de l'intérieur de la capsule n'a pour le moment été diffusée par Blue Origin. Cela avait déjà été le cas pendant le vol de Jeff Bezos. L'enregistrement avait été dévoilé plus tard, une fois que l'équipage était revenu sain et sauf.

À son retour sur Terre, William Shatner a immédiatement sauté dans les bras de Jeff Bezos, présent pour accueillir les voyageurs de l'espace. «Tout le monde sur Terre doit faire cela. C'était incroyable», s'est ému l'acteur. «Ce que vous m'avez donné, c'est l'expérience la plus profonde de ma vie. (...) J'espère que je ne m'en remettrai jamais», a-t-il ensuite déclaré au milliardaire américain, sans parvenir à retenir un sanglot. Qu'on se le dise, se rendre dans l'espace pour de vrai sera toujours sans commune mesure avec le fait de le vivre artificiellement pour le petit écran.