Ebola : l'OMS lance une campagne de vaccination en République démocratique du Congo

Après la découverte d’un cas vendredi 8 octobre dans la province du Nord-Kivu (République démocratique du Congo), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé ce mercredi 13 octobre une campagne de vaccination contre le virus Ebola.

A l’origine, le décès d’un garçon de deux ans a été causé par le virus le mercredi 6 octobre dans un établissement de santé local. Il avait été contaminé par trois membres de sa famille, qui sont finalement morts en septembre dernier, après avoir contracté des symptômes proches d’Ebola.

«La République démocratique du Congo est le fer de lance des efforts visant à mettre un terme à cette dernière résurgence d'Ebola, en misant sur l'expertise acquise lors de la réponse aux précédentes flambées», a expliqué Dre Matshidiso Moeti, la directrice du bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

1.200 doses de vaccin livrées

Pour enrayer la propagation du virus, les autorités sur place ont identifié les personnes à haut risque, à savoir les contacts de l’enfant mort et les premiers intervenants, afin qu’ils reçoivent en priorité les premières doses du vaccin.

La #RDC a commencé aujourd’hui la campagne de vaccination contre #Ebola à #Beni, où un cas a été confirmé le 08 octobre 2021. Les personnes à risque, parmi lesquelles les contacts du cas confirmé seront vaccinées pour endiguer la propagation du virushttps://t.co/QhtwG3VY1H pic.twitter.com/9R7qPVHDSi — OMS RDC (@OMSRDCONGO) October 13, 2021

Près de 1.000 doses du vaccin rVSV-ZEBOV contre le virus Ebola ont été livrées à Goma et 200 autres sont parties à destination de Beni. A l’heure actuelle, plus de 170 contacts ont été identifiés, et leurs états de santé sont attentivement surveillés.

Afin de soutenir ce mouvement sanitaire, l’OMS a débloqué 200.000 dollars par l’intermédiaire de son fond de réserve destiné aux urgences. De son côté, la République démocratique du Congo possède plus de 12.000 doses de vaccin, à déployer en cas de besoin.