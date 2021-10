Zhao Wei, l'actrice chinoise disparue depuis un mois, n'a toujours pas donné signe de vie

Exil volontaire ou disparition forcée ? Depuis plus d'un mois, l'actrice Zhao Wei s'est tout simplement envolée. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, son nom a disparu des plates-formes de streaming chinoises, et certains de ses films ne sont plus trouvables.

Ce n'est pas la première fois que ce genre de disparition interroge en Chine. Il y a quelques mois, Jack Ma, cofondateur milliardaire d'Alibaba, ne donnait plus signe de vie, après avoir été dans le viseur des autorités. Il a récemment été vu à Hong Kong, selon Reuters. La disparition de Zhao Wei pourrait d'ailleurs être liée, puisqu'elle était en relation avec l'homme d'affaires, d'après RFI.

Un autre cas avait été médiatisé en 2018. Fan Bingbing avait été enfermée en secret pendant trois mois. Elle avait finalement été condamnée à une amende équivalente à 111 millions d'euros, notamment pour des faits d'évasion fiscale.

Les hauts salaires ciblés par le régime

Si l'on en croit certains sites d'information, Zhao Wei aurait cependant embarqué pour la France, où elle possède des vignobles avec son mari. Mais rien ne vient étayer cette affirmation pour le moment.

Le tout intervient alors que les autorités ont décidé depuis plusieurs années de cibler les célébrités richissimes, notamment dans le domaine du divertissement. Comme l'expliquait Courrier International, le gouvernement de Xi Jinping souhaitait réduire les salaires de certaines stars pour éviter de créer un appât du gain chez les plus jeunes. Ce ne serait donc pas totalement un hasard si les noms cités plus haut sont ceux de personnalités parmi les plus aisées du pays.