Attaque à l'arc en Norvège : ce que l'on sait

Une attaque particulièrement choquante. Ce 13 octobre en Norvège, la police a interpellé un homme qui a tué et blessé plusieurs habitants de la ville de Kongsberg, au sud-est du pays, avec un arc et des flèches.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

En début de soirée, un homme armé d'un arc et de flèches s'est attaqué à des passants dans la petite ville de 25.000 habitants. Selon les forces de l'ordre, il était également équipé d'autres armes. Cinq personnes ont été tuées dans son périple, et deux autres ont été blessées. Parmi les victimes, l'on décompte quatre femmes et un homme, tous âgés de 50 à 70 ans. L'individu a finalement été interpellé aux alentours de 18h45 heure locale.

Qui est le suspect ?

Le nom de l'individu interpellé n'a pas encore été dévoilé. On sait pour le moment qu'il s'agit d'un homme de 37 ans, de nationalité danoise et converti à l'islam. La police norvégienne avait déjà été en contact avec lui par le passé pour des «craintes de radicalisation». Ole Bredrup Saeverud, un responsable des forces de l'ordre, a toutefois expliqué qu'il n'y avait pas eu de signalement en 2021 le concernant. Un acte terroriste n'est donc pas exclu par les autorités. L'homme doit être présenté à un juge dès le vendredi 15 octobre.

Des questions encore sans réponses

Les forces de l'ordre ont encore des interrogations concernant l'attaque qui s'est déroulée ce 13 octobre. Le mobile du passage à l'acte, notamment, n'est pas encore certain, malgré le passif du suspect. De plus, l'enquête doit déterminer comment il était organisé. «Nous enquêtons pour confirmer que l'homme agissait seul, nous n'avons pas d'information indiquant le contraire, mais nous poursuivons les investigations pour être complètement sûrs», a indiqué Ole Bredrup Saeverud. Face à cette possibilité, les policiers du pays vont être temporairement armés, ce qui n'est pas le cas en temps normal.