Vidéo : un wapiti délivré d'un pneu de plusieurs kilos coincé autour de son cou depuis deux ans

Libération pour le wapiti américain. L'animal, qui vivait depuis deux ans avec un lourd pneu coincé autour du cou, a enfin été soulagé de son fardeau par des gardes-forestiers.

Âgé de 4 ans et demi, le wapiti au poids estimé à environ 300kg, a été secouru samedi soir au sud-ouest de Denver, ville de l'ouest des Etats-Unis, ont annoncé lundi les autorités environnementales du Colorado.

Après avoir endormi l'impressionnant mâle, les agents ont été contraints de couper ses longs bois - qui se renouvellent heureusement chaque année -, afin d'enlever le fameux pneu avec lequel il était forcé de cohabiter depuis deux ans.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.





Story: https://t.co/WHfkfPuAck





's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk

— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021