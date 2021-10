L'état de santé de l'ex-président américain Bill Clinton «s'améliore»

L'état de santé de Bill Clinton, ex-président des Etats-Unis âgé de 75 ans, actuellement hospitalisé, s'améliore a déclaré son porte-parole ce vendredi 15 octobre.

Souffrant d'une infection sans rapport avec le Covid-19, Bill Clinton a été admis au Centre médical Irvine de l'Université de Californie mardi, où il se «rétablit», a assuré son porte-parole Angel Urena. «Tous les indicateurs de santé vont dans la bonne direction, y compris sa numération des globules blancs qui a considérablement diminué, a-t-il expliqué. Afin de recevoir d'autres antibiotiques, il restera à l'hôpital pendant la nuit».

