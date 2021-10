L'ex-président américain Bill Clinton hospitalisé

Bill Clinton, ex-président des Etats-Unis âgé de 75 ans, est actuellement hospitalisé, a annoncé son porte-parole ce jeudi.

Il souffre d'une infection sans rapport avec le Covid-19. Bill Clinton a été admis au Centre médical Irvine de l'Université de Californie mardi, où il se «rétablit», a assuré son porte-parole Angel Ureña.

«Il est de bonne humeur et il est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d'excellents soins», a précisé Angel Urena sur Twitter.

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF

— Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021