Un député britannique meurt après avoir été poignardé à plusieurs reprises lors d’une réunion

Un député conservateur britannique est mort, après avoir été poignardé à plusieurs reprises lors d’une consultation dans sa circonscription, à Southend West dans le comté d’Essex, au nord-est de Londres.

Selon la presse locale, Sir David Amess a été attaqué ce vendredi à l'église méthodiste de Belfairs à Leigh-on-Sea. La police du Sussex a confirmé s’être rendue dans l’église ce vendredi, aux alentours de midi, à la suite de signalements.

Elle a d'abord affirmé avoir effectivement trouvé un homme blessé par arme blanche. «Il a été soigné par les services d'urgence mais est malheureusement décédé sur place», a ensuite indiqué un communiqué, qui ne précisait toutefois pas l’identité de la victime. Ce sont les médias locaux qui ont par la suite confirmé la mort du député Amess, la nouvelle ayant été dans la foulée reprise notamment par l'Agence France-Presse.

Les forces de l’ordre ont de leur côté également indiqué avoir arrêté un suspect, qui a été immédiatement placé en détention. Les policiers ne cherchent a priori par d’autres individus. Ils invitent cependant «toute personne qui a vu quelque chose ou qui possède des images de vidéosurveillance ou de caméras embarquées» de les contacter.

Selon The Independent, la police antiterroriste participerait à l’enquête préliminaire, mais les autorités n’ont pas indiqué pour le moment que ce meurtre soit lié au terrorisme.

Hommages de la classe politique britannique

Plusieurs personnalités politiques du Royaume-Uni ont déjà réagi sur les réseaux sociaux. Brendan Cox, veuf de l’ancienne députée britannique Jo Cox, assassinée en 2016 par un militant d’extrême droite, a déclaré sur Twitter : «Attaquer nos élus est une attaque contre la démocratie elle-même. Il n'y a aucune excuse, aucune justification. C'est aussi lâche que possible.»

L’ancien Premier Ministre britannique, David Cameron, a également rendu hommage au député assassiné : «Des nouvelles très alarmantes et inquiétantes en provenance de Leigh-on-Sea. Mes pensées et mes prières accompagnent Sir David Amess et sa famille.» Keir Starmer, leader du Parti Travailliste et chef de l’opposition a quant à lui écrit : «Une nouvelle horrible et profondément choquante. Je pense à David, sa famille et son équipe.»

Attacking our elected representatives is an attack on democracy itself. There is no excuse, no justification. It is as cowardly as it gets. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) October 15, 2021

Horrific and deeply shocking news. Thinking of David, his family and his staff. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 15, 2021

Sir David a été élu pour la première fois au parlement pour représenter Basildon en 1983, puis s'est présenté aux élections dans Southend West en 1997.