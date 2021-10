Un membre haut-placé de Nike révèle avoir tué un homme quand il avait 16 ans et faisait partie d’un gang

Le président de la marque Jordan de Nike, Larry Miller, a récemment fait une surprenante révélation. Il raconte avoir tué un jeune garçon de 18 ans, dans la nuit du 30 septembre 1965.

Après des décennies à avoir gardé son secret enfouit dans le silence, comme il le confie à Sports Illustrated, Larry Miller a finalement pris son courage à deux mains, et explique qu’au moment des faits, il était âgé de seulement 16 ans.

À cette époque, le patron de Jordan, comptait parmi les membres d’un gang nommé «Cedar Avenue». Il raconte ainsi, que l’un de ses amis avait été poignardé à mort, lors d’une bagarre.

Un peu plus tard dans le mois, après s’être alcoolisés, Larry Miller et d’autres amis de son clan sont allés sur un coup de tête à la recherche des partisans affiliés au gang rival, appelé «53rd and Pine». Ils ont alors abattu la première personne qu’ils ont croisé.

La jeune victime de 18 ans s’appelait Edward White, et Larry Miller avoue qu’il ne le connaissait pas et qu’il n’avait aucune idée de son implication dans le meurtre au couteau de son ami, ni même s’il faisait bien partie de leur gang ennemi.

Depuis, Larry Miller a payé pour son crime puisqu’il a passé de nombreuses années depuis son adolescence à la trentaine, en prison et dans des centres de détention pour mineurs. «À 16 ans, j’étais juste un gangster, un voyou et je buvais tous les jours» admet-il.

Mais ces années derrière les barreaux, lui auront finalement été bénéfiques car durant ce temps, il s’est tourné vers les études et à 30 ans il a obtenu son diplôme en comptabilité.

Pourtant Miller raconte avoir été rattrapé par son passé. Alors qu’il était sur le point de décrocher un emploi chez un prestigieux cabinet de comptable, sa transparence sur son histoire lui a couté «l’opportunité de ses rêves». «Je ne partagerai plus jamais ça» s’était-il alors promis.

Hanté par son secret

À désormais 72 ans, Larry Miller a parcouru du chemin et a finalement accédé au haut poste de président de la branche Jordan de Nike, après être passé dans des entreprises comme Campbell Soup, Kraft Foods ou encore avec la franchise de basketball des Trail Blazers de 2007 à 2012, où il était également président. Mais à aucun moment il n’a laissé échapper son secret «qui l’a hanté durant toutes ces années», avoue-t-il.

C’est à travers un livre qui paraitra en début d’année 2022 et intitulé «Jump : My Secret Journey From the Streets to the Boardroom», que Larry Miller a décidé de se confier plus profondément sur sa jeunesse. «Ce fut vraiment difficile pour moi» témoigne-t-il auprès du média sportif américain.

Larry Miller qui regrette aujourd’hui profondément son acte confie, «qu’il n’y avait aucune raison valable pour que cela se produise», et c’est la chose avec laquelle il lutte vraiment et à laquelle il pense tous les jours. Il espère qu’en dévoilant au grand jour son lourd secret, il pourra «discuter de ses expériences avec les jeunes à risque et les personnes en prison, et peut-être aider à éloigner les autres de la violence pour aller vers une vie productive».