Squid Game : des panneaux routiers énigmatiques inquiètent les automobilistes

La déferlante Squid Game rattrape la réalité. Face aux interrogations d’automobilistes concernant des panneaux routiers, les policiers britanniques de la vallée de la Tamise ont publié lundi un message pour les rassurer.

Un triangle, un carré et un rond. Cette suite de symbole ne laissera pas indifférent les personnes ayant jeté au moins un œil à la série événement de Netflix : Squid game.

Les automobilistes britanniques ont également pu retrouver ces symboles sur des panneaux routiers. Afin d’apaiser les esprits des conducteurs, la police a décidé de poster sur les réseaux sociaux une clarification teintée d’humour, a rapporté Autonews.fr.

«Nous pouvons confirmer que suivre cette signalisation ne vous mènera pas à la populaire série de Nexflix Squid Game», ont notamment écrit les autorités. «Il s’agit juste d’indications pour les itinéraires de déviation pendant les travaux… ouf !»

Evening all,





So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame





It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021