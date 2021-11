Etats-Unis : les trois hommes accusés d'avoir tué Ahmaud Arbery reconnus coupables

Quelques mois avant l'affaire George Floyd, la mort d'Ahmaud Arbery avait déjà choqué les Etats-Unis. En février 2020, trois hommes blancs ont tué ce jeune Noir américain de 25 ans qui faisait son jogging, pensant qu'il était un cambrioleur. Ils ont été reconnus coupables ce mercredi.

Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, étaient jugés à Brunswick (Géorgie) pour avoir pourchassé et tué Ahmaud Arbery. Les douze jurés, dont un seul homme noir, ont délibéré pendant plus de onze heures pour parvenir à ce verdict unanime.

Le 23 février 2020, le jeune homme de 25 ans faisait un jogging dans le comté de Brunswick quand il avait été pris en chasse par les trois hommes à bord de leurs voitures. Après une altercation, Travis McMichael avait ouvert le feu et tué le joggeur.

Les trois accusés avaient ensuite assuré l'avoir pris pour un cambrioleur opérant dans les environs et avaient invoqué une loi de Géorgie autorisant alors de simples citoyens à procéder à des arrestations.

Une crime à caractère raciste

Une vidéo du drame, rendue publique près de trois mois plus tard, avait scandalisé les Etats-Unis et Ahmaud Arbery était devenu une icône du mouvement antiraciste Black Lives Matter (les vies noires comptent).

Les McMichael et leur voisin ont pris «sur un coup de tête» la décision de pourchasser Ahmaud Arbery «parce qu'il était noir et qu'il courait dans la rue», avait déclaré la procureure Linda Dunikoski dans son réquisitoire.

Les trois hommes n'en ont pas fini avec la justice. Ils sont inculpés pour crime raciste au niveau fédéral et seront jugés une nouvelle fois en février.

UNE AFFAIRE QUI A CHANGÉ LA GÉORGIe

Plusieurs polémiques ont émergé dans cette affaire au fil des mois. En effet, il avait fallu attendre mai 2020 pour voir les McMichael être arrêtés par les forces de l'ordre, quelques jours seulement après la publication en ligne d'une vidéo montrant l'altercation. Jusqu'à cette date, ils n'étaient pas poursuivis.

Une procureure a d'ailleurs été inculpée en septembre dernier, accusée d'avoir entravé l'enquête et protégé les deux principaux suspects. Jackie Johnson est en effet soupçonnée d'avoir demandé à des policiers de ne pas arrêter Travis McMichael, alors que son père avait travaillé pour elle pendant plusieurs années. Elle s'était finalement retirée de l'affaire.

L'affaire aura eu un retentissement suffisant pour que la Géorgie change certaines de ses lois. Le gouverneur Brian Kemp a notamment retiré la législation qui permettait à des citoyens d'arrêter une personne suspectée d'avoir commis un crime.

Le président Joe Biden a aussitôt salué le verdict, tout en reconnaissant que «beaucoup de travail» restait à faire avant de parvenir à l'égalité.