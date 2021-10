Louisiane : une fusillade fait un mort dans une université

En Louisiane, une fusillade dans un campus universitaire a fait un mort et sept blessés hier, a annoncé la police de cet Etat américain, quelques jours après une autre fusillade qui a fait un mort dans cette même faculté.

Une des victimes de la dernière fusillade, qui s'est déroulée à une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, est un élève de la Grambling State University (GramFam), a annoncé la police de Louisiane, qui fait aussi état d'un blessé en état critique.

L'université a publié sur Twitter un communiqué affirmant que l'étudiant blessé était «soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger» et précisant que la personne tuée n'était pas inscrite dans l'établissement.

As we work through recovering from the incident that occurred this morning, it’s important to avoid sharing misinformation. If you have details concerning the incident, call (318) 345-0000 or (318) 274-2222. #seeseomethingsaysomething #staysafe #gramfamunited pic.twitter.com/Kn1jA8nGDk

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021