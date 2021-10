Gabby Petito : des affaires de son petit ami en fuite retrouvées

L’affaire du meurtre de Gabby Petito a connu un rebondissement ce jeudi, avec la découverte dans un parc de Floride d’affaires appartenant à son fiancé, Brian Laundrie. Celui-ci, pas encore qualifié officiellement de suspect, a disparu depuis cinq semaines.

Le parc où la découverte a été faite est situé à proximité du domicile familial du jeune homme, rapportent les médias américains Fox News et CNN. Un médecin légiste, mais aussi une unité canine, ont été dépêchés sur place afin de tenter d’en savoir plus sur ce qu’il est devenu et de retrouver sa trace.

De leur côté, les parents de Brian Laundrie ont indiqué aux autorités aller chercher dans le Myakkahatchee Creek Park, où leur fils avait l’intention de partir randonner le 13 septembre, dernier jour où il a été vu. Cette zone avait été fouillée une première fois par les forces de l’ordre.

Brian Laundrie est considéré comme une «personne d’intérêt» depuis la découverte du corps de Gabby Petito, le 19 septembre dans un camping du Wyoming. La jeune femme de 22 ans est morte par «strangulation manuelle», a indiqué le médecin légiste. La date de son décès remonterait à la fin du mois d’août.

Les deux vingtenaires avaient traversé les Etats-Unis durant tout l’été, en partageant leur expérience sur les réseaux sociaux. Brian Laundrie était revenu seul, le 1er septembre. Alors que la disparition de sa petite amie avait été déclarée, il s’était muré dans le silence, avant de disparaitre près de deux semaines plus tard.