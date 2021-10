L'avenir de l'humanité passe par la colonisation d'autres planètes selon des chercheurs de la Nasa

Un avenir extraterrestre pour les humains ? D'après des chercheurs de la Nasa, la colonisation de planètes en dehors du système solaire n'est pas si éloignée. Une éventualité qui pourrait, à terme, sauver l'espèce en cas de destruction de la Terre.

Dans une étude pré-publiée, des scientifiques de l'agence spatiale américaine calculent ainsi la date de lancement d'une éventuelle mission d'exploration de planète en dehors de notre système solaire. Puisqu'il est difficile de prédire l'avenir et les découvertes à venir, les spécialistes ne se sont pas basés sur les capacités humaines actuelles. Ils ne se sont intéressés qu'à la puissance de calcul.

Selon Jonathan Jiang, principal auteur de l'étude cité par Futura Sciences, «le choix de ce paramètre critique est motivé par le fait que son développement exponentiel est parallèle à celui de la technologie d'exploration spatiale». En résumé, plus les ordinateurs seront puissants, plus les outils développés avec ceux-ci permettront d'améliorer l'exploration de l'espace. «Lorsqu'une intelligence artificielle intégrée aux vaisseaux spatiaux sera suffisamment intelligente pour prendre des décisions en temps réel, cela permettra d'économiser les nombreuses heures nécessaires pour communiquer avec les scientifiques sur Terre», promet le chercheur.

Des espoirs à tempérer

En observant la progression potentielle de la puissance de calcul dans le futur, une date a été trouvée pour une éventuelle mission habitée vers Proxima du Centaure, le système planétaire qui est le plus proche de nous. Les scientifiques tablent donc sur 2254. Cette étude peut cependant se permettre le luxe de ne donner aucune indication sur la manière d'y parvenir, puisqu'elle ne se fie qu'à la fameuse puissance de calcul estimée.

Mais selon les chercheurs en question, il est indispensable d'y parvenir. «Avec le développement et le déploiement des premières armes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité est entrée dans une "Fenêtre du Péril", qui ne sera fermée totalement que quand des colonies extraterrestres robustes deviendront réalité», exposent les chercheurs dans leur publication.

Tous les spécialistes ne sont cependant pas de cet avis. Michel Mayor, astrophysicien, spécialiste des exoplanètes et prix Nobel de physique, a par exemple expliqué qu'il ne fallait pas trop compter sur cette éventualité pour migrer et échapper à une catastrophe comme le réchauffement climatique. «Si on parle de planètes extrasolaires, que les choses soient claires : on ne migrera pas là-bas», avait-il alors assuré en 2019. De quoi tempérer certains espoirs.