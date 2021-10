Australie : Cleo, 4 ans, a disparu depuis 4 jours

Quatre jours après la disparition de Cleo, une petite fille âgée de 4 ans, en Australie, les services de secours qui tentent de la retrouver se disent «très inquiets» à son sujet.

La petite Cleo a disparu alors qu’elle campait avec sa famille dans un endroit isolé, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Carnarvon, en Australie occidentale, rapporte notamment CNN.

Have you seen four-year-old Cleo Smith?





Cleo was last seen sleeping in a red and black sleeping bag and was wearing a pink/purple one-piece sleep-suit with a blue and yellow pattern.





October 18, 2021