Découverte de l’Amérique : les Vikings déjà présents sur place il y a 1.000 ans

Christophe Colomb n’a pas été le premier Européen à débarquer en Amérique, devancés par les Vikings. Des scientifiques ont réussi à dater précisément leur présence sur le continent nord-américain, qui remonte donc à il y a très exactement un millénaire, en l’an 1021.

Si l'on sait depuis longtemps que les Vikings étaient présents en Amérique bien avant le navigateur génois, arrivé en 1492, c’est la première fois qu’une équipe de chercheurs réussit à dater très précisément leur présence sur ce territoire.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature ce mercredi 20 octobre, des traces physiques de leur présence avaient déjà été retrouvées à Terre-Neuve. Cependant, les datations au carbone 14 réalisées le siècle dernier étaient plutôt imprécises, et s’étendaient sur plus de 250 ans. Cependant, les vestiges d’un village viking découvert en Amérique témoignent plutôt d’une occupation brève et sporadique de l'endroit, ce qui correspond également aux textes semi-légendaires racontant les épopées des Vikings.

Pour pouvoir dater plus précisément ces vestiges, l’équipe de scientifiques menée par Michael Dee et Margot Kuitems, respectivement professeur de chronologie isotopique et archéologue au Centre de recherche isotopique de l'Université néerlandaise de Groningue, a utilisé une tout autre technique : celle du rayonnement cosmique.

Datation grâce à la croissance des arbres

Les chercheurs se sont appuyés sur un événement astrophysique inconnu qui s’est produit en 993 (déjà étudié par la communauté scientifique), et qui a provoqué un afflux de rayons cosmiques sur la Terre. Ces rayons «produisent continuellement du carbone 14 (une forme plus lourde et plus rare que l'atome de carbone) dans la haute atmosphère», a expliqué la chercheuse Margot Kuitems à l'Agence France-Presse. Ainsi, ces rayonnements cosmiques font élever le taux de carbone 14 dans l'atmosphère. De nombreux scientifiques se sont accordés pour dire que les événements qui font ainsi augmenter ces rayonnements sont très probablement des tempêtes solaires.

Une étude japonaise a en outre précédemment montré que traces de ces événements étaient mesurables sur les arbres, car on pouvait retrouver la brusque élévation du taux de carbone 14 dans les cernes de croissance des arbres, les ronds que l'on peut observer sur une souche. Ces cernes permettent justement de déterminer l’âge d’un arbre en les comptant, sachant qu’un cerne équivaut à une année passée.

Ainsi, en analysant un morceau de bois qui provenait de vestiges Vikings en Amérique, les chercheurs ont pu trouver la date à laquelle le bois a été coupé, et donc à laquelle le peuple était présent sur le territoire. «Quand nous avons mesuré la concentration en carbone 14 dans une série de cernes, nous avons trouvé une brusque élévation sur l'un d'eux, et nous étions certains alors qu'elle correspondait à l'année 993», a expliqué la scientifique. Il lui a fallu ensuite compter le nombre de cernes entre le cerne de «l'évènement cosmique» de 993 et le dernier situé avant l'écorce. Les chercheurs ont donc déterminé que l'arbre avait été abattu en 1021.