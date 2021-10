Vacciné contre le coronavirus, il meurt du Covid-19 contaminé par un chauffagiste ouvertement antivax

Un Québécois de 73 ans est décédé du Covid-19 il y a un mois, après avoir été contaminé par un chauffagiste venu travailler chez lui et qui s'affiche ouvertement antivax sur les réseaux sociaux.

Moins de deux semaines après le passage à son domicile du chauffagiste, qui a été testé positif au Covid-19, Raymond Doré est mort. Malgré les deux doses de vaccin qu’il avait reçu, il n’a pas survécu à la force de la maladie.

Sa famille s’est donc publiquement indignée, dans le Journal de Montréal, qu’un employé ouvertement anti-vaccin, puisqu’il se présentait comme tel sur les réseaux sociaux, puisse se rendre chez des personnes possiblement à risque.

«(Il) est resté environ 40-45 minutes en se déplaçant dans la maison et en portant son masque sous le nez. Pas une seule fois il ne l’a mis correctement», décrit la femme de la victime.

«probablement un décès parfaitement évitable»

S’il n’est pas possible d’affirmer scientifiquement que la contamination a eu lieu à ce moment précis, malgré la reconnaissance par l’entreprise du chauffagiste que celui-ci a été arrêté le lendemain, malade du Covid-19, la famille est certaine de la culpabilité de ce dernier.

«Mon père ne voyait personne, il n’allait pas à l’épicerie non plus et respectait les mesures de sécurité», explique sa fille. «Je m’en veux tellement», reprend la femme. «J’aurais dû lui demander (au chauffagiste) de porter correctement son masque, de se laver les mains. Mais je me suis dit qu’il était jeune, en bonne santé et qu’il n’irait pas chez les gens sans être vacciné et en étant malade».

Conctacté par nos confrères canadiens, le président de l’Association des microbiologistes du Québec a estimé qu’il s’agissait «probablement d’un décès parfaitement évitable», avec le non-respect de deux gestes barrières (vaccin et port correct du masque).