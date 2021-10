Affaire Alec Baldwin : les premiers mots de l'acteur après le drame

L’acteur Alec Baldwin s’est exprimé pour la première fois, quelques heures après le dramatique accident de tournage lors duquel une directrice de la photographie a été tuée et un réalisateur blessé.

C’est sur Twitter que la star s’est livrée, soulignant avoir le cœur brisé. «Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée», écrit Alec Baldwin sur Twitter. Et de poursuivre : «Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin précise par ailleurs coopérer «pleinement» avec les enquêteurs «pour déterminer comment cette tragédie s’est produite».

L’acteur participait au tournage du western «Rust» lorsqu’il a déchargé une arme à feu utilisée pour le film, atteignant deux personnes. Halyna Hutchins a été déclarée morte peu après son arrivée à l’hôpital tandis que le réalisateur Joel Souza se trouve dans «un état critique».

Les premiers éléments de l’enquête tendent vers un accident. L’arme utilisée par Alec Baldwin aurait dû être chargée à blanc.

Pour l’heure, aucune poursuite n’a été engagée.