Affaire Baldwin : le jour où le fils de Bruce Lee a été accidentellement tué sur le tournage d'un film

Le drame survenu sur le tournage du dernier film d’Alec Baldwin, qui a tiré accidentellement sur le réalisateur et la directrice de photographie du western, rappelle tristement la fin tragique du fils de Bruce Lee.

L’acteur Brandon Lee est en effet lui aussi mort d'un coup de feu accidentel, le 31 mars 1993. Cette année-là, le fils de la star des arts martiaux Bruce Lee avait reçu la balle en plein ventre sur le tournage du film «The Crow» («Le Corbeau»), à l’âge de 28 ans seulement.

Comme dans le cas d'Alec Baldwin, l'arme utilisée pour tirer durant une scène n'était censée contenir que des balles à blanc, et faire exploser un dispositif installé sur son ventre. Mais le truquage avait mal fonctionné et Brandon Lee, grièvement blessé, était mort malgré une intervention chirurgicale d'urgence.

Le même drame est donc survenu ce jeudi, quand Alec Baldwin a mortellement tiré, vraisemblablement par accident, sur le réalisateur et la directrice de photographie du western intitulé «Rust», qu'il était en train de tourner au Nouveau-Mexique. Joel Souza, 48 ans, est actuellement soigné à l'hôpital et est seulement blessé, mais Halyna Hutchins, qui avait 42 ans, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Sur Twitter, la famille de Brandon Lee a réagi à ce drame, qui les replonge dans leur propre douleur vécue il y a près de trente ans. «Nos pensées vont à la famille d'Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux impliqués dans l'incident de "Rust". Personne ne devrait jamais être tué par arme à feu sur un plateau de tournage. Point», écrit Shannon Lee, la soeur de l'acteur décédé, sur son compte fan.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period.

