VTC : Lyft recense plus de 4.000 agressions sexuelles

Lyft, entreprise américaine de réservation de voitures avec chauffeur et principale rivale d'Uber, a publié son tout premier rapport sur la sûreté ce 22 octobre.

Résultat : la plate-forme a enregistré au moins 4.000 agressions sexuelles commises par des chauffeurs sur des clients entre 2017 et 2019. Peut-être plus, car «cela peut parfois prendre des mois, voire des années avant qu'un(e) survivant(e) ne se manifeste», a reconnu l'entreprise.

Par «agression sexuelle», Lyft entend : baisers sans consentement, attouchements, tentatives de pénétration et pénétration. 1.807 actes de ce type ont été comptabilisés en 2019. Cela correspond à une hausse de 44% par rapport à 2018, que Lyft explique par l'augmentation du nombre de clients et et donc de trajets. La société californienne a enregistré quatre millions d'utilisateurs supplémentaires en un an.

«Derrière chaque signalement, il y a une vraie personne et une vraie expérience», a déclaré Jennifer Brandenburger, directrice des politiques de recherche et de développement chez Lyft. «Notre but est de rendre chaque trajet aussi sûr que possible.»

Pression des utilisateurs

Le rapport de Lyft était attendu au tournant. Comme sa rivale Uber, Lyft est engagée dans plusieurs procédures judiciaires aux Etats-Unis. Des clients accusent ces plate-formes de ne pas avoir mis en place suffisamment d'outils pour les protéger.

Déjà il y a deux ans, la sortie du rapport d'Uber, faisant état de plus de 6.000 agressions sexuelles en 2017 et 2018, avait été accueillie froidement. Des milliers de personnes avaient témoigné sur les réseaux sociaux sous le #UberC'estOver.

Rapporté au nombre de trajets effectués (178,4 millions pour Lyft fin 2018, depuis sa création en 2012), le nombre d'agressions sexuelles peut paraître modeste. Mais c'est sans compter les victimes qui n'ont pas fait de signalement. «Même un seul signalement serait un signalement de trop», avait convenu Uber fin 2019. Les deux plate-formes se sont engagées à se montrer transparentes sur ces questions.