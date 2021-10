Russie : record de contaminations et de décès liés au Covid-19

La Russie a enregistré samedi un nouveau record de contaminations et de décès liés au coronavirus. D’après les chiffres du gouvernement, 1.075 personnes sont décédées et 37.678 ont été infectées dans les dernières vingt-quatre heures.

Les jours passent et se ressemblent dans le pays de Vladimir Poutine. D’abord confiante quant à la gestion de la crise sanitaire, la Russie s’est peu-à-peu engluée dans un cercle vicieux, qui plus est avec l’arrivée de nouveaux variants plus agressifs courant Juin, un non-respect fréquent du port du masque et des problèmes d’organisation dans sa stratégie vaccinale.

Le bilan est sans appel : 229.528 morts selon le gouvernement - 400.000 d’après l’agence de statistiques Rosstat - sur l’ensemble du territoire, ce qui lui confère une triste première place dans les pays les plus endeuillés d’Europe.

De plus, la campagne de vaccination à partir du vaccin Spoutnik V, mis en circulation en décembre 2020, n'a pas eu le succès espéré, avec seulement près d’un tiers des Russes immunisés. Cela s’expliquerait par une méfiance générale de la population vis-à-vis du pouvoir en place.

Pour remédier à ces drames, Vladimir Poutine a ordonné une semaine chômée – du 30 octobre au 7 novembre -, tentant le tout pour le tout pour briser les chaînes de contamination. La mairie de Moscou a aussi décidé de fermer pour onze jours toutes les entreprises et commerces non-essentiels à compter du 28 octobre. Des pass sanitaires dans plusieurs régions sont également à l’étude.