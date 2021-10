Affaire Alec Baldwin : les appels à bannir les armes sur les tournages se multiplient

Trois jours après le tir d'Alec Baldwin ayant fatalement touché une directrice de la photographie sur le tournage d'un western aux Etats-Unis, les appels se multipliaient dimanche à Hollywood pour bannir l'usage d'armes à feu sur les plateaux.

Une pétition sur le site change.org, appelant à l'interdiction des armes à feu réelles sur les tournages et à de meilleures conditions de travail pour les équipes, avait récolté plus de 17.000 signatures ce dimanche. «Il n'y a aucune excuse pour qu'une chose comme cela se produise au 21e siècle», affirme le texte de la pétition lancée par Bandar Albuliwi, un scénariste et réalisateur.

«Il est urgent de répondre au problème des abus du droit du travail et aux violations de la sécurité alarmants, ayant lieu sur les plateaux de tournage, y compris des conditions à haut risque non-nécessaires, comme l'usage d'armes à feu réelles», a par ailleurs plaidé samedi dans un communiqué, Dave Cortese, élu démocrate au Sénat de Californie.

Par ailleurs, l'élu a confirmé son intention de «soumettre au vote un projet de loi qui interdirait les balles réelles sur les tournages en Californie, afin de prévenir ce type de violence insensée».

De son côté, le lendemain du drame, la série policière à succès «The Rookie», qui prend place à Los Angeles, a décidé de proscrire toute arme réelle sur son tournage, une mesure effective immédiatement, selon le magazine de cinéma The Hollywood Reporter.