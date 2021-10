Amendes pour excès de vitesse : voici le comparatif des montants en Europe

Si vous n’avez pas les moyens de faire appel à un avocat spécialisé en droit routier en cas d’infraction au code de la route au sein de l’Union Européenne, voici un tour d’horizon des différentes amendes pour excès de vitesse dans quelques pays européens.

En France

Le droit français fixe le montant de la contravention suivant la vitesse maximum atteinte. Voici le barème des amendes dans les différents cas de figure :

- 68 euros (minoré à 45 euros et majoré à 180 euros) pour un excès de vitesse de moins de 20km/h avec une limitation de vitesse supérieure à 50km/h

- 135 euros (minoré à 90 euros et majoré à 375 euros) pour un dépassement de la vitesse autorisée à 20km/h en zone autorisée à 50km/h et une amende identique pour un excès compris entre 20 et 50km/h.

- 1.500 euros en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 50km/h ou plus.

En cas de récidive pour un excès de vitesse supérieur à 50km/h, l’amende fixée est de 3.750 euros.

En Belgique

Chez nos voisins belges, la réglementation est différente puisque la tarification des amendes est progressive suivant le dépassement de vitesse du conducteur.

- 53 euros pour un dépassement de vitesse de 1 à 9 km/h

- 53 euros et un supplément de 11 euros pour chaque km/h (dans la limite de 10km/h) pour un excès de 11 à 30 km/h en agglomération. Le supplément est de 6 euros par km/h sur les autres axes routiers.

A cela s’ajoute le paiement d’un forfait compris entre 55 et 2.750 euros au tribunal suivant l’infraction, d’un possible retrait de permis et d’une déchéance du droit de conduire pouvant atteindre 5 ans.

En Italie

Le droit italien prend en compte deux paramètres pour établir l’amende, à savoir la vitesse du conducteur et l’heure de l’infraction.

- En cas d’excès inférieur à 10km/h, la sanction varie de 41 à 168 euros entre 7h et 22h et de 54,75 à 224 euros entre 22h et 7h.

- Pour un dépassement de vitesse compris entre 10 et 40 km/h, l’amende fluctue de 168 à 674 euros entre 7h et 22h et de 224 euros à 898,67 euros entre 22h et 7h

- Dans l’éventualité d’une vitesse dépassant la limitation de 40 à 60km/h, l’amende est comprise entre 527 et 2.108 euros la journée et entre 702,67 et 2.810,67 euros la nuit.

- Pour un excès supérieur à 60 km/h, la sanction fluctue de 821 à 3.287 euros entre 7h et 22h, puis de 1094,67 à 4.382,67 euros entre 22h et 7h.

Aux Pays-Bas

Le barème des amendes dépend de la vitesse et de la chaussée empruntée.

- La sanction fluctue entre 45 et 410 euros pour un dépassement de vitesse en zone 30

- Dans une zone limitée à 50km/h, l’amende est comprise entre 27 et 325 euros.

- Hors agglomération, la contravention varie entre 24 et 309 euros.

- Sur une autoroute limitée à 130km/h, l’amende est fixée entre 11 et 410 euros.

Au Luxembourg

Dans ce pays, les contraventions sont divisées en trois catégories, à savoir la contravention simple, la contravention grave et le délit de grande vitesse. Elles s’élèvent en moyenne entre 49 et 145 euros.

En Suisse

Le système est basé sur des amendes d’ordre, qui varient entre 37,5 et 243,70 euros selon le degré de dépassement de la vitesse fixée.

En Allemagne

Le montant des amendes est différent selon le lieu. En agglomération, le tarif peut aller de 15 à 680 euros et de 10 à 600 euros hors de cette délimitation.

En Espagne

La tarification des sanctions en Espagne varie entre 100 et 600 euros. Elle grimpe progressivement suivant le lieu de l’excès de vitesse, en ville ou hors agglomération.