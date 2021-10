Mexique : des centaines d'objets mayas découverts pendant la construction d'une voie ferrée touristique

En pleine construction d'une voie ferrée touristique dans la péninsule du Yucatan baptisée le «Train Maya», des archéologues ont fait une découverte d'envergure : ils ont retrouvé plusieurs sépultures ainsi que des centaines d'objets mayas.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 octobre, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) a annoncé avoir découvert 2.500 structures pré-hispaniques, 80 sépultures et des centaines de récipients et autres fragments d'objets. Ils ont été retrouvés grâce au géoréférencement, à l'analyse d'images satellites et l'utilisation d'émetteurs laser sur une portion du projet de construction, qui s'étend de la ville de Palenque à celle de Campeche.

«Tous les objets archéologiques, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, élargissent nos connaissances concernant la vie quotidiennes, les échanges commerciaux et culturels qui ont eu lieu il y a plusieurs siècles pendant l'ère Maya», se sont réjouis les chercheurs. Les Mayas étaient présents sur ce territoire de la période préclassique (700 avant J-C) jusqu'aux années 850.

d'autres découvertes le long de la voie

Parmi les objets découverts figure notamment un «service composé d'un bol et d'un pichet avec quatre supports représentant une poitrine féminine», indique le communiqué. Les archéologues estiment que le pichet contenait certainement un liquide précieux (du parfum ou du chocolat) et que le service pouvait être utilisé lors de rites religieux.

D'autres portions de cette voie ferrée, comme celle qui passera par la région de Tabasco, pourraient cacher d'autres trésors. «La construction du Train Maya est une grande opportunité pour la recherche archéologique, dans le but d'en savoir plus sur les sites archéologiques des régions que le train traversera», estiment les chercheurs dans le communiqué.

Le Train Maya traversera cinq Etats mexicains et reliera les plages du Yucatan aux terres de cette péninsule. Si ce projet ne fait pas l'unanimité au Mexique, le président Andrés Manuel Lopez Obrador a assuré que ce projet serait mené de manière à préserver l'environnement tout en favorisant le tourisme.