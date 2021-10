DIRECT - Coronavirus : Moderna annonce une réponse immunitaire «robuste» chez les enfants de 6 à 11 ans

Bien que la situation épidémique en France est plutôt favorable, le nombre des contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

15h35

L'Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie de Covid-19, a rouvert ses frontières aux touristes vaccinés, après près de vingt mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, ont indiqué lundi les autorités.

«A la demande du ministère, le Comité national de lutte contre le coronavirus a approuvé l'ouverture des frontières du pays aux touristes étrangers», peut-on lire dans un communiqué du vice-ministre iranien du Tourisme et du Patrimoine culturel.

«Les touristes ayant reçu deux doses de vaccin anti-Covid et présentant un certificat du test PCR négatif de moins de 96 heures peuvent obtenir un visa», a précisé l'agence de presse Isna, citant le communiqué.

Cette décision n'inclut toutefois pas les voyageurs des pays considérés à «haut risque par l'Organisation mondiale de la santé».

L'Iran avait fermé ses frontières en mars 2020 aux ressortissants étrangers, sauf pour de rares exceptions, quelques semaines après l'annonce officielle des premiers cas du virus dans le pays.

14h48

Moderna a annoncé lundi des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 6 à 11 ans, données qu'elle prévoit de soumettre aux régulateurs dans le monde «à court terme» en vue d'une autorisation.

Les essais cliniques menés sur plus de 4.700 enfants de cette tranche d'âge ont montré une réponse immunitaire «robuste» en termes de niveaux d'anticorps, et un «profil de sécurité favorable», a déclaré Moderna dans un communiqué.

08h43

Les autorités chinoises ont imposé ce lundi des confinements à une partie des habitants du Nord du pays en raison d'un rebond de cas de Covid-19, à une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin.

La Chine a fait état lundi de 39 nouveaux malades du Covid, dont la majorité sont liés aux déplacements d'un groupe de touristes contaminés. Si les chiffres peuvent paraître dérisoires par rapport à ceux enregistrés quotidiennement dans d'autres parties du monde, ils poussent le pouvoir à redoubler de vigilance alors que la Chine s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'hiver à partir du 4 février 2022.

06h10

Les habitants de l'île de Pâques, coupés du monde depuis plus d'un an et demi en raison de la pandémie de coronavirus, ont voté dimanche à 67% contre la réouverture de l'île aux touristes.

04h54

Le marathon de Pékin prévu dimanche prochain a été reporté sine die pour prévenir tout risque de transmission du Covid-19, à une centaine de jours des JO, ont annoncé les organisateurs.