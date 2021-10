La pilule anti-Covid de Merck en «examen accéléré» à l'Agence européenne des médicaments

Et si le Covid-19 pouvait être soigné, ou en tout cas contenu, en avalant une simple pilule ? En travaillant sur cette hypothèse depuis des mois, les équipes du laboratoire américain Merck ont développé le molnupiravir. Ce lundi 25 octobre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu'un examen accéléré de cet antiviral oral avait été lancé.

Dans un communiqué, le régulateur européen, situé à Amsterdam (Pays-Bas), a expliqué que cette décision visait à accélérer la procédure, en vue d'une potentielle demande d'autorisation dans l'Union européenne à venir. Cette étape intervient d'ailleurs deux semaines après que Merck a demandé une autorisation en urgence pour son médicament aux Etats-Unis.

EMA starts a #RollingReview of #molnupiravir, an oral antiviral medicine for the treatment of #COVID19 in adults. #COVID19treatment





Read more: https://t.co/M33axkADKC pic.twitter.com/pi0i5HBNhV

— EU Medicines Agency (@EMA_News) October 25, 2021